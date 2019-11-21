СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-21T09:35:32+03:00

В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель. Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков произошло 20 ноября около полудня в Советском районе Югры. Один из большегрузов, перевозящим товары «Монетки», перекрыл дорогу. У спецгрузовика с цистернами для перевозки пропана от удара перевернулся прицеп с одной цистерной. По счастливой случайности автоцистерна была пустой.

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11:35 на 428 км автодороги «Югра» в Советском районе 40-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», не уступил дорогу автомобилю «БЦМ» под управлением 57-летнего водителя, движущегося по главной дороге, в результате чего произошло ДТП. От удара автомобиль «Ивеко» задел стоящий автомобиль «МАН» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко» получил телесные повреждения – у него перелом ноги.

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU