2019-11-21T09:35:32+03:00
Происшествия

В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель

Большегрузы перекрыли дорогу
Алена Кульмухаметова
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В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель. Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтактеВ Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель. Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте
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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков произошло 20 ноября около полудня в Советском районе Югры. Один из большегрузов, перевозящим товары «Монетки», перекрыл дорогу. У спецгрузовика с цистернами для перевозки пропана от удара перевернулся прицеп с одной цистерной. По счастливой случайности автоцистерна была пустой.

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11:35 на 428 км автодороги «Югра» в Советском районе 40-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», не уступил дорогу автомобилю «БЦМ» под управлением 57-летнего водителя, движущегося по главной дороге, в результате чего произошло ДТП. От удара автомобиль «Ивеко» задел стоящий автомобиль «МАН» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко» получил телесные повреждения – у него перелом ноги.

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

Фото из группы "Подслушано Советский ХМАО" во ВКонтакте

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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