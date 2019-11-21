2019-11-21T07:54:55+03:00
Общество

На развитие Ханты-Мансийска направлено 12 миллиардов рублей

Ранее такого ресурсного обеспечения для развития в городе не было
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На развитие Ханты-Мансийска направлено 12 миллиардов рублей. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаНа развитие Ханты-Мансийска направлено 12 миллиардов рублей. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне выступила с инвестиционным посланием, отчётом о работе правительства Югры за 2019 год и обращением к жителям автономного округа. После мероприятия глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин прокомментировал представленный документ для средств массовой информации.

- Благодарю губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову и правительство региона за принятые исторические решения в отношении города Ханты-Мансийска. Никогда ранее такого потенциала и такого ресурсного обеспечения для развития как в этом году в Ханты-Мансийске не было, - сказал градоначальник.

По его словам, начиная с этого года, в столице Югры строятся четыре школы, четыре больших спортивных комплекса, пять улиц и формируется инженерная инфраструктура в трех жилых микрорайонах. Это самый серьезный импульс за всю историю города.

Срок сдачи большинства объектов – ориентировочно середина или конец следующего года. Финансовая емкость проектов составляет более 12 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублей
В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель
Лес из Югры поставляют в 23 страны мира
Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате
Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства
Пасынок выкрал у жителя Мегиона карту и снял с нее 180 рублей, чтобы сбежать в Тюмень
Погода в Югре 21 ноября: снегопады и небольшой ветер
Больница Нефтеюганска выплатила 100 тысяч рублей безутешному мужу за смерть супруги
В Югре создают 12 индустриальных парков
В Нефтеюганске водитель едва догнал мать, которая выронила на дороге малыша из снегоката
Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт по продаже поддельных дипломов
Лучшим городам Югры для туристов признан Ханты-Мансийск
Кондинцу грозит срок за спаивание алкоголем брата-подростка
В Октябрьском районе дорожники приступили обустройству автозимников и ледовых переправ
В Нижневартовске живодеры облили кошку водой и выбросили на мороз
Сургутянин получил срок за «минирование» банка, который не дал ему кредит
Сургут готовится к открытию своего парка «Россия – моя история»
Разъяренный сургутянин избил свой автомобиль из-за застывших замков
В Пыть-Яхе вахтовик из Омска осужден за жестокое убийство собутыльника
В Югре медики заявили о низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Ханты-Мансийске «гуляют» норо- и ротавирусы
Молодой житель Ханты-Мансийска при вызове проститутки лишился 55 тысяч рублей
ЮТэйр оштрафовали за проголодавшихся в полете детей из Сургута
Наталья Комарова: Год памяти и славы – это наш год