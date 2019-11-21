На развитие Ханты-Мансийска направлено 12 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-21T07:54:55+03:00

Ранее такого ресурсного обеспечения для развития в городе не было

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Губернатор Югры Наталья Комарова накануне выступила с инвестиционным посланием, отчётом о работе правительства Югры за 2019 год и обращением к жителям автономного округа. После мероприятия глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин прокомментировал представленный документ для средств массовой информации.

- Благодарю губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову и правительство региона за принятые исторические решения в отношении города Ханты-Мансийска. Никогда ранее такого потенциала и такого ресурсного обеспечения для развития как в этом году в Ханты-Мансийске не было, - сказал градоначальник.

По его словам, начиная с этого года, в столице Югры строятся четыре школы, четыре больших спортивных комплекса, пять улиц и формируется инженерная инфраструктура в трех жилых микрорайонах. Это самый серьезный импульс за всю историю города.

Срок сдачи большинства объектов – ориентировочно середина или конец следующего года. Финансовая емкость проектов составляет более 12 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU