2019-11-20T16:36:04+03:00
Общество

Больница Нефтеюганска выплатила 100 тысяч рублей безутешному мужу за смерть супруги

Врачи отнеслись халатно к своей работе
Алена Кульмухаметова
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Больница Нефтеюганска выплатила 100 тысяч рублей безутешному мужу за смерть супруги. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыБольница Нефтеюганска выплатила 100 тысяч рублей безутешному мужу за смерть супруги. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Тяжело больная супруга жителя Нефтеюганска скончалась от неверно поставленного диагноза. Муж запросил моральный ущерб от больницы.

По информации прокуратуры, нефтеюганская прокуратура по обращению местного жителя провела проверку качества оказания медицинских услуг в Нефтеюганской окружной клинической больницы.

Выяснилось, что супруга заявителя имела онкологическое заболевание. При оказании ей медицинской помощи больницей не были проведены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, что привело к прогрессированию болезни и скоропостижной смерти женщины.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с лечебного учреждения в пользу заявителя компенсации морального вреда.

Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил их на сумму 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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