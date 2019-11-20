Сургутянин получил срок за «минирование» банка, который не дал ему кредит
Сургутский городской суд признал виновным местного жителя за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2017 года сургутянин обратился в одно из отделений банка с заявлением о получении кредита, но получил отказ.
Тогда он решил отомстить и в ноябре 2017 года, позвонив на горячую линию кредитной организации, сообщил, что придет в любое отделение с гранатами и взорвет их.
Для проверки его сообщения задействованы силы и средства различных органов и ведомств. После проведения всех необходимых мероприятий взрывных устройств у злоумышленника обнаружено не было.
Своими действиями лжеминер дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.
Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы.
Также суд удовлетворил заявленный полицией гражданский иск о возмещении обвиняемым причиненного ущерба на сумму 21 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU