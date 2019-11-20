СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-20T13:00:01+03:00

Сургутянин получил срок за «минирование» банка, который не дал ему кредит. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Сургутский городской суд признал виновным местного жителя за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2017 года сургутянин обратился в одно из отделений банка с заявлением о получении кредита, но получил отказ.

Тогда он решил отомстить и в ноябре 2017 года, позвонив на горячую линию кредитной организации, сообщил, что придет в любое отделение с гранатами и взорвет их.

Для проверки его сообщения задействованы силы и средства различных органов и ведомств. После проведения всех необходимых мероприятий взрывных устройств у злоумышленника обнаружено не было.

Своими действиями лжеминер дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы.

Также суд удовлетворил заявленный полицией гражданский иск о возмещении обвиняемым причиненного ущерба на сумму 21 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU