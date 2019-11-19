2019-11-19T16:07:47+03:00
Происшествия

Югорские полицейские вычислили интернет-мошенника из Санкт-Петербурга

Он работал продавцом в магазине
Алена Кульмухаметова
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Югорские полицейские вычислили интернет-мошенника из Санкт-ПетербургаЮгорские полицейские вычислили интернет-мошенника из Санкт-ПетербургаФото: Татьяна Коркина
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Весной текущего года в дежурную часть полиции Кондинского района обратился местный 35-летний житель с заявлением о том, что с его счета мошенниками были похищены более 30 тысяч рублей.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин решил приобрести запчасти для своего автомобиля в интернет-магазине в г. Екатеринбурге. Созвонившись с представителем магазина, мужчина обговорил условия покупки и перевел на банковскую карту продавца 100% предоплату. Однако, в обозначенный срок товар покупателю не пришел, а продавец перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Оперативники вычислили злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее не судимый житель г. Санкт-Петербурга. Полицейские выяснили, что в начале этого года мужчина проживал в г. Екатеринбурге, где работал продавцом в магазине по продаже автомобильных запчастей. Он разместил на сайте магазина номер личного сотового телефона для удобства в работе. При совершении сделки с потерпевшим предоставил покупателю реквизиты своей банковской карты. Получив деньги от покупателя, присвоил их себе. Спустя несколько дней мужчина уволился и переехал жить в г. Санкт-Петербург.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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