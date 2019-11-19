2019-11-19T15:58:09+03:00
Общество

В Нижневартовске дорожники перекрыли улицу Зимняя до «Мечты»

На ней образовался сильный гололед
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске дорожники перекрыли улицу Зимняя до «Мечты». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске дорожники перекрыли улицу Зимняя до «Мечты». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Коммунальные службы Нижневартовска ради безопасности участников дорожного движения приняли решение перекрыть проезд по улице Зимней (от ГСК «Виадук» до детского сада №5 «Мечта). На этом участке дороги на проезжую часть выступает вода и образуется гололед.

- В данном районе не проложены тепловодосети, поэтому разговоры о том, что произошел порыв инженерных коммуникаций не соответствуют действительности. По результатам обследования установлено, что вода на проезжую часть выступает из болота, которое расположено за магазином «Светофор». Городские службы рассмотрят возможные варианты устранения причин появления воды. Как только вопрос будет решен, движение транспорта на данном участке возобновится, - сообщил начальник управления по дорожному хозяйству ДЖКХ администрации г. Нижневартовска Сергей Лях.

На указанном отрезке проезжей части уже установлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят учитывать информацию о данном ограничении во время передвижения и заблаговременно продумывать маршрут. В качестве альтернативы для проезда рекомендовано использовать улицы Интернациональную и Северную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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