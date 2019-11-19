2019-11-19T15:51:47+03:00
Общество

Директора стройфирмы из Нижневартовска судят за долги по зарплате

Он три месяца не рассчитывает сотрудника
Алена Кульмухаметова
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Директора стройфирмы из Нижневартовска судят за долги по зарплатеДиректора стройфирмы из Нижневартовска судят за долги по зарплатеФото: Татьяна Коркина
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Директора строительной организации из Нижневартовска подозревают в невыплате заработной платы одному из своих сотрудников.

По информации следственного комитета Югры, подозреваемый совершил полную невыплату заработной платы работнику организации за три месяца 2019 года. Сумма задолженности составила более 200 тысяч рублей.

В рамках расследования следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению перед потерпевшим причиненного материального ущерба.

Руководителю фирмы грозит срок до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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