2019-11-19T15:03:25+03:00
Происшествия

Югорчане ради бонусов и кешбэка перевели мошенникам 900 тысяч рублей

Новая схема обмана все чаще срабатывает в округе
Алена Кульмухаметова
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Югорчане ради бонусов и кэшбека перевели мошенникам 900 тысяч рублейЮгорчане ради бонусов и кэшбека перевели мошенникам 900 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Почти 900 тысяч рублей перевели югорчане мошенникам за последние полгода в качестве получения бонусных баллов и кешбэка по банковским картам.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, такая схема обмана все чаще стала появляться в полицейских сводках региона. Жители Советского, Ханты-Мансийска и Пыть-Яха больше других становились потерпевшими от рук злоумышленников.

Неизвестные звонят и представляются банковскими работниками, предлагая оформить кешбэк по банковским картам с каждой покупки при расчёте с помощью электронных средств платежа. При этом, для возврата денег злоумышленники запрашивают помимо реквизитов карты иные конфиденциальные данные, которыми сотрудники банка обычно не интересуются.

Так, жителю Пыть-Яха позвонил неизвестный с абонентского номера + 74950054881 и сообщил о том, что он является представителем банка, и под предлогом начисления бонусов, попросил сообщить реквизиты своих карт: «Сбербанка России» и банка «Тинькофф». В результате непродолжительного общения с преступником со счета югорчанина было похищено почти 200 тысяч рублей.

А в Ханты-Мансийске пенсионеру позвонил мошенник с абонентского номера +74956707972 и, представившись начальником банка «Открытие», под предлогом выплаты кешбэка, завладел реквизитами карты банка, с которой в дальнейшем было списано почти 170 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отмечают, что раскрыть дистанционные преступления очень сложно.

Преступники, в основном, находятся далеко за пределами автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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