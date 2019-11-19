2019-11-19T14:17:23+03:00
Происшествия

За торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок

Юноша мечтал быстро заработать
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЗа торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере 17-летнему жителю Нягани грозит длительный срок лишения свободы.

Как сообщили в следственном комитете Югры, стремясь быстрому обогащению, в период с мая по июнь 2018 года, юноша распространял среди пользователей мобильных приложений сведения о продаже на территории города Нягани наркотиков через тайники.

В июле 2018 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при попытке сделать «закладку». При личном досмотре у юноши обнаружены запрещенные вещества в крупном размере.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутяне начали голосовать за идеи по благоустройству экопарка за Саймой
Сургутянин попытался «обуть» обувной магазин
Инспекторы оштрафовали четырех югорчан за выезд на закрытые переправы
В Нижневартовском районе уроженец Узбекистана убил свою сожительницу
С 5 декабря в дачных кооперативах Сургута запустят 5 маршрутов
В Югре больше недели ищут жителя поселка Агириш
В Югре за убийство собутыльника задержан пенсионер
Опыт Ханты-Мансийска в цифровизации городского хозяйства представлен на форуме в Екатеринбурге
Полиция Нижневартовска задержала мужчину с полкило наркотиков
Посол Франции рассказала жителям Ханты-Мансийска о любви к русской зиме
Вместо полученных удовольствий житель Нижневартовска обеднел на 7 тысяч рублей
Надежное страхование становится все ближе
Югорчанин под видом девушки в шутку выпросил интим-фото одноклассника, а после шантажировал его
В Центре национальных культур вартовчан угостят салом и галушками
Незаконное предпринимательство дорого обошлось нефтеюганцу
Единственный страховщик в сотне «тяжеловесов»
В Сургуте с начала ноября выпала трехмесячная норма осадков
За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 8 человек. Есть погибший
Погода в Югре 19 ноября: морозно и без осадков
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
В Радужном трактористов, которые фиктивно сдал экзамены, лишили прав
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
В Ханты-Мансийске пройдет молодежный форум добра
На трассе в Югре насмерть разбился пожилой водитель иномарки
На «зимовку» – со страховкой
Ночью в Югре столбики термометров опустятся до -39 градусов