СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-19T14:17:23+03:00

За торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере 17-летнему жителю Нягани грозит длительный срок лишения свободы.

Как сообщили в следственном комитете Югры, стремясь быстрому обогащению, в период с мая по июнь 2018 года, юноша распространял среди пользователей мобильных приложений сведения о продаже на территории города Нягани наркотиков через тайники.

В июле 2018 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при попытке сделать «закладку». При личном досмотре у юноши обнаружены запрещенные вещества в крупном размере.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU