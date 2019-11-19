За торговлю наркотиками подростку из Нягани грозит срок
За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере 17-летнему жителю Нягани грозит длительный срок лишения свободы.
Как сообщили в следственном комитете Югры, стремясь быстрому обогащению, в период с мая по июнь 2018 года, юноша распространял среди пользователей мобильных приложений сведения о продаже на территории города Нягани наркотиков через тайники.
В июле 2018 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при попытке сделать «закладку». При личном досмотре у юноши обнаружены запрещенные вещества в крупном размере.
По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU