СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-19T13:59:56+03:00

Сургутяне начали голосовать за идеи по благоустройству экопарка за Саймой. Фото с сайта администрации города Сургут

Изменить размер текста: A A

С 19 ноября началось голосование за лучшие идеи по благоустройству парка за Саймой. Жителей Сургута приглашают поделиться мнением о том, какой должна быть будущая главная городская зона отдыха.

Как сообщили в городской администрации, на сайте проекта «100 городских лидеров» открыто голосование за лучшие идеи благоустройства парка «За Саймой». На выбор уже представлены 20 предложений, поступившие от сургутян. Среди инициатив есть и традиционные пожелания – строительство ледового катка, аттракционов для детей, парковых зон, велодорожек, и самые оригинальные и креативные – создание внутри парка веревочного городка, дизайн-проект архитектурно-пластических форм, оборудование комнаты матери и ребенка, пунктов обогрева, запуск водного такси.

Там же сургутяне могут внести свои предложения по благоустройству парка «За Саймой» любым удобным способом: принимаются тексты, графика, фото, видео. Количество идей не ограничено.

Голосование за понравившиеся идеи продлится с 19 ноября до первого декабря 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU