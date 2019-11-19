Сургутянин попытался «обуть» обувной магазин

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-19T13:52:27+03:00

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Размер карманов брюк сильно удивил полицейских из Сургута. В них злоумышленник смог спрятать пару украденных зимних ботинок.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне вечером мужчина украл ботинки из торгового зала на улице 50 лет ВЛКСМ города Сургута. Он воспользовался тем, что продавец был занят консультированием другого покупателя, и спрятал ботинки стоимостью более 11 тысяч рублей в карманы своих брюк. Продавец заметил пропажу и незамедлительно вызвал полицию.

Вскоре стражи порядка задержали 31-летнего сургутянина, подозреваемого в краже. Похищенный товар возвращен продавцу.

Оказалось, что задержанный ранее уже привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности. Также выяснилось, что в момент совершения преступления он был пьян. Постоянного места заработка у горе-похитителя также не было.

Возбуждено уголовное дело. Наказанием может стать лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU