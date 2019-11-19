2019-11-19T13:27:44+03:00
Общество

Инспекторы оштрафовали четырех югорчан за выезд на закрытые переправы

Патрулирования на водных объектах продолжается
Алена Кульмухаметова
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Инспекторы оштрафовали четырех югорчан за выезд на закрытые переправы. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреИнспекторы оштрафовали четырех югорчан за выезд на закрытые переправы. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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В Октябрьском районе за выезд на лед вне ледовых переправ и нарушения правил безопасности на водных объектах к административной ответственности привлечены четыре человека. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Для предотвращения подобных случаев спасателями совместно с представителями органов местного самоуправления, сотрудниками полиции, рыбоохраны организована работа по патрулированию опасных участков, привлечению к ответственности несознательных водителей.

Напомним, что с 8 ноября в Югре проходит ежегодный месячник безопасности на водных объектах в зимний период. С начала месячника уже проведено более 50 патрулирований береговых линий водоемов. В потенциально опасных местах установлено порядка 150 предупреждающих и запрещающих знаков.

Под пристальным вниманием специалистов по безопасности на водных объектах остается строительство ледовых переправ. С 16 декабря инспекторы ГИМС планируют приступить к приему переправ в эксплуатацию.

Всего зимой 2019-2020 года в Югре планируется открыть для автотранспорта 90 переправ, из них 57- межмуниципального значения. На сегодняшний день в регионе допущенных к эксплуатации ледовых переправ нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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