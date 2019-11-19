С 5 декабря в дачных кооперативах Сургута запустят 5 маршрутов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-19T12:48:52+03:00

Жильцы частных домов больше не будут без транспортного сообщения

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Власти Сургута пообещали в течение месяца решить вопрос транспортной доступности для жителей дачных кооперативов «Ветеран», «Кедровый бор», «Витамин», «Рябинушка» и «Автомобилист».

Напомним, эксперты ОНФ Югры получили коллективное письмо, в котором жильцы кооперативов сообщили, что более шестисот семей, постоянно зарегистрированных на данной территории, не имеют возможности попасть в город общественным транспортом, так как дачные (сезонные) автобусы перестают ходить с 10 октября, нет здесь и школьных маршрутов.

- Дети-школьники, чтобы добраться до своих учебных заведений, вынуждены идти через лес и по железной дороге до первой автобусной остановки в поселке Лесном более трех километров, - сообщили сургутяне.

Сегодня в пяти кооперативах проживают более 200 детей разного возраста, много семей многодетных. Детей в кооперативах становится больше, все чаще молодые семьи, переселяются на постоянное проживание за город. Настала острая необходимость решить вопрос с транспортной доступностью кооперативов.

Как сообщила заместитель главы Сургута Анна Томазова, для обеспечения школьных перевозок детей, проживающих в дачных кооперативах, в 2020 г. департаменту городского хозяйства города выделено более 60 млн руб. Эти средства пойдут на то, чтобы в кооперативах обустроить уличное освещение, разворотные и посадочные площадки, остановочные карманы, автопавильоны и пешеходные переходы, необходимые для безопасности движения школьных автобусов.

Чтобы в настоящее время не оставлять жителей кооперативов без автобусного сообщения, городскими властями принято решение с 5 декабря текущего года продлить регулярные маршруты автобусов №№107, 111, 112, 113, 115. В данный момент проводятся конкурсные процедуры на осуществление данных перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU