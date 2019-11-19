2019-11-19T12:01:14+03:00
Общество

В Югре больше недели ищут жителя поселка Агириш

Мужчина ушел из дома пешком
Алена Кульмухаметова
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Поиски мужчины, пропавшего в Советском районе, продолжают спасатели Кондинского района.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», 4 ноября 33-летний мужчина ушел из дома поселка Агириш в сторону г.Советский, с тех пор на связь с родными не выходил. Сообщение с просьбой о поиске поступило спасателям 11 ноября.

За время поисков спасатели обследовали 100 км автомобильных дорог и прилегающего к ним леса в районе п. Агириш в сторону г.Советский.

Мужчина не найден, поисково-спасательные работы продолжаются.

Добавим, что в Югре несколько дней держатся 30-градусные морозы. Выжить в таких условиях человеку на открытой местности практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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