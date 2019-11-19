2019-11-19T11:41:03+03:00
Общество

Опыт Ханты-Мансийска в цифровизации городского хозяйства представлен на форуме в Екатеринбурге

В городе внедрена система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях
Алена Кульмухаметова
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Опыт Ханты-Мансийска в цифровизации городского хозяйства представлен на форуме в Екатеринбурге. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскОпыт Ханты-Мансийска в цифровизации городского хозяйства представлен на форуме в Екатеринбурге. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в работе IV Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: территория проектов», которое прошло в Екатеринбурге.

Выступая на форуме, руководитель муниципалитета рассказал, что в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных городов по реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Реализация проекта предусмотрена в рамках двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

- С 2013 года на официальном информационном портале органов местного самоуправления работает сервис «Улучшим наш город». Для удобства горожан он выведен в мобильное приложение «Госуслуги Югры». В городе внедрена система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Почти все котельные установки работают в автоматическом режиме, без персонала, и имеют диспетчеризацию технологического процесса. 100% специализированного транспорта коммунальной и дорожной инфраструктуры оборудованы системой ГЛОНАСС. Водоочистные сооружения автоматизированы. Внедрена система дистанционного контроля качества питьевой воды, - перечислил Максим Ряшин.

Продолжая тему цифровизации городского хозяйства, глава города добавил, что в этом году запущена интеллектуальная система управления освещением города, с функцией диммирования светового потока, оснащено 1 897 светильников.

Также разработаны и внедрены технические условия по контролю за потреблением энергоресурсов в многоквартирных жилых домах с передачей информации от приборов учета в информационно-расчетный центр. Сейчас это 22 новых многоквартирных жилых дома.

Важная часть проекта «Умный город» - управление системами безопасности. В Ханты-Мансийске внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Подключены 166 камер наружного видеонаблюдения, в том числе 16 новых купольных поворотных камер, с возможностью биометрической идентификации и видеоаналитики, что позволяет обеспечить безопасность жителей в местах массового пребывания людей. Количество камер, подключенных к системе, планируется ежегодно увеличивать. Сигнал с камер выведен в дежурную часть МОМВД «Ханты-Мансийский» и ЕДДС города.

Также руководитель муниципалитета рассказал об успешном опыте оборудования первой «умной квартиры» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, предоставленная служебная квартира для девушки с ОВЗ, была переоборудована с учетом её особенностей. По поручению губернатора Югры, такой проект квартиры планируется сделать типовым в автономном округе.

- Хорошая практика, хороший опыт, но он только один. Его нужно, конечно, тиражировать. Да, это затратно, но этим нужно заниматься, - выразил мнение полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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