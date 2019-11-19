2019-11-19T10:42:10+03:00
Происшествия

Полиция Нижневартовска задержала мужчину с полкило наркотиков

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Алена Кульмухаметова
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Полиция Нижневартовска задержала мужчину с полкило наркотиковПолиция Нижневартовска задержала мужчину с полкило наркотиковФото: Татьяна Коркина
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Полицейские Нижневартовска в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» остановили автомобиль 43-летнего мужчины, которого подозревали в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в автомобиле задержанного стражи правопорядка обнаружили 552 грамма марихуаны, а также 2,53 грамма наркотика в кармане мужчины. Обнаруженная партия запрещенных веществ является крупной.

Важно отметить, что ранее вартовчанин уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ближайшие 10-15 лет жизни ему грозит провести в стенах тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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