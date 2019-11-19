Полиция Нижневартовска задержала мужчину с полкило наркотиков
Полицейские Нижневартовска в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» остановили автомобиль 43-летнего мужчины, которого подозревали в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в автомобиле задержанного стражи правопорядка обнаружили 552 грамма марихуаны, а также 2,53 грамма наркотика в кармане мужчины. Обнаруженная партия запрещенных веществ является крупной.
Важно отметить, что ранее вартовчанин уже привлекался к ответственности за подобные преступления.
Обвиняемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ближайшие 10-15 лет жизни ему грозит провести в стенах тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU