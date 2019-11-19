Посол Франции рассказала жителям Ханты-Мансийска о любви к русской зиме

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-19T10:26:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Встреча посла Французской республики Сильви Берманн с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным состоялась накануне в рамках ее визита в Ханты-Мансийск. Посол Франции и руководитель муниципалитета обсудили перспективы сотрудничества.

- Ханты-Мансийск - очень красивый, развитый город, который находится среди природы, очень чистый воздух, я счастлива быть здесь. Кроме этого я очень люблю русскую зиму. Я вчера посетила археопарк, тогда было чуть ли не -26, - поделилась впечатлениями Сильви Берманн.

Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества между муниципалитетами в сфере развития туризма. Максим Ряшин рассказал о том, что Ханты-Мансийск является центром делового и событийного туризма в Югре.

- Город уже посещали знаменитые французские спортсмены. С большим удовольствием примем и туристов из Французской Республики на мероприятиях, которые проходят у нас в Ханты-Мансийске, скоро стартует наш традиционный проект Ханты-Мансийск – Новогодняя столица». В этом году мы придали ему новый статус – новогодней столицы Сибири. В летний период – это речные круизы по Иртышу и Оби и многое другое, рассказал глава города.

Отметим, что в рамках визита в Ханты-Мансийск посол встретилась с губернатором Югры Натальей Комаровой, представителями общественной палаты и сотрудниками окружной клинической больницы, посетила галерею – мастерскую художника Г.С. Райшева, где встретилась с хантыйским живописцем.

ИСТОЧНИК KP.RU