2019-11-19T09:55:42+03:00
Происшествия

Вместо полученных удовольствий житель Нижневартовска обеднел на 7 тысяч рублей

За минувшие сутки это не единственное дело о случаях мошенничества и краж
Алена Кульмухаметова
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Вместо полученных удовольствий житель Нижневартовска обеднел на 7 тысяч рублейВместо полученных удовольствий житель Нижневартовска обеднел на 7 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске местный житель лишился более 7 тысяч рублей, пытаясь получить услуги интимного характера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Получив деньги, проститутка перестала отвечать на звонки вартовчанина. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Ещё один случай мошенничества произошёл в Нягани. Там житель перевел 3 500 рублей, желая приобрести дизельное топливо.

Также за прошлые сутки в Югре произошло 5 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Жители Ханты-Мансийска, Нягани, Нижневартовска перевели злоумышленникам 110 тысяч рублей.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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