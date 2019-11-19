Вместо полученных удовольствий житель Нижневартовска обеднел на 7 тысяч рублей
В Нижневартовске местный житель лишился более 7 тысяч рублей, пытаясь получить услуги интимного характера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Получив деньги, проститутка перестала отвечать на звонки вартовчанина. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.
Ещё один случай мошенничества произошёл в Нягани. Там житель перевел 3 500 рублей, желая приобрести дизельное топливо.
Также за прошлые сутки в Югре произошло 5 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Жители Ханты-Мансийска, Нягани, Нижневартовска перевели злоумышленникам 110 тысяч рублей.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU