СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-19T09:02:38+03:00

Югорчанин под видом девушки в шутку выпросил интим-фото одноклассника, а после шантажировал его. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Шутка грозит сроком 23-летнему жителю Югры. Молодой человек обвиняется в распространении сведений о частной жизни и в вымогательстве.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемый использовал в социальной сети страницу, которую вел от имени девушки. В шутку он вступил в переписку со своим бывшим одноклассником, который стал переписку с «девушкой» поддерживать с целью познакомится и, возможно, завести отношения.

Во время переписки югорчанин попросил потерпевшего выслать ему интимные фотографии, а получив снимки разместил их в одной из групп в социальной сети. После этого он начал шантажировать потерпевшего – вымогать деньги за удаление снимков из открытого доступа. Всего потерпевший в течение нескольких дней перевел однокласснику свыше 16 тысяч рублей, после чего обратился в полицию. Стражи порядка установили личность злоумышленника.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый предстанет перед судом. На стадии следствия он удалил снимки и вернул деньги потерпевшему, которыми завладел с помощью шантажа, однако это не освобождает его от уголовной ответственности. Виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU