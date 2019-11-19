2019-11-19T08:46:09+03:00
Общество

В Центре национальных культур вартовчан угостят салом и галушками

Праздник начнется с выступления хора «Веселка»
Алена Кульмухаметова
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В Центре национальных культур вартовчан угостят салом и галушками. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Центре национальных культур вартовчан угостят салом и галушками. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей Нижневартовска Центр национальных культур приглашает на День украинской культуры. Мероприятие пройдет 24 ноября в 16 часов.

Праздник проводится совместно с национальной общественной организацией «Культурно-просветительское общество «Украина» и посвящено 30-летнему юбилею организации.

Как рассказали в администрации города, мероприятие начнется с выступления хора «Веселка». Всех желающих угостят украинским салом и полтавскими галушками. Национальным колоритом наполнит праздник выставка декоративно-прикладного творчества и украинской вышивки.

Отметим, что в Югре регулярно проводятся мероприятия, которые знакомят жителей округа с традициями разных народов. проживающих в ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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