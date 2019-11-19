СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-19T08:00:59+03:00

В Сургуте с начала ноября выпала трехмесячная норма осадков. Фото Рамиля Нуриева

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С начала ноября в Сургуте выпала трехмесячная норма осадков. За последние сутки дорожные службы вывезли около 14 тысяч кубов снега на снежные полигоны. Уборка организована преимущественно вечером и ночью из-за низкого потока машин на проезжей части и свободных от припаркованных машин улиц.

Как сообщили в администрации города Сургут, за две рабочие смены 18 ноября на уборке дорог после обильного снегопада задействовано 190 единиц техники. Еще 61 единица используется на тротуарах. На посыпку дорог и пешеходных зон ушло более 270 кубических метров песко-соляной смеси.

После встречи с главой Сургута управляющие компании активизировали работу во дворах. На территориях 873 дворов произведена 100% механизированная уборка снега, также 100% патрульная очистка проезжей части и 70% повторная ее очистка.

В выходные для работы на дворовых территориях было привлечено 112 единиц снегоуборочной техники. В связи с низкой температурой воздуха сегодня от управляющих компаний поступила информация о том, что у снегоуборочной техники не работает гидравлика. Руководители УК заверяют, что с потеплением работы по уборке снега во дворах обязательно продолжится.

Борьба со снегопадом в Сургуте идет в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU