2019-11-19T07:50:23+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 8 человек. Есть погибший

Задержаны семь нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 8 человек. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 8 человек. Есть погибший. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Советском районе Югры. Виновник аварии погиб на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 14 часов 20 минут на 20 км автодороги «Советский-Зеленоборск» в Советском районе произошло столкновение 73-летнего «Хендай Гетц» и «КАМАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хендай» скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано три водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 11 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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