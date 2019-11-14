СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-14T09:36:54+03:00

Шесть жителей Мегиона получат срок за инсценировку ДТП. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Злоумышленники получили почти полмиллиона рублей от страховой компании

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Компания югорчан инсценировала три дорожно-транспортных происшествия ради получения денег от страховой компании.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры шесть жителей города Мегион обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Выяснилось, что злоумышленники в период с января по март 2018 года для получения страхового возмещения инсценировали в Мегионе три дорожно-транспортных происшествия.

Двумя страховыми компаниями на счета обвиняемых перечислены денежные средства в общем размере свыше 480 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU