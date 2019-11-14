Шесть жителей Мегиона получат срок за инсценировку ДТП
Компания югорчан инсценировала три дорожно-транспортных происшествия ради получения денег от страховой компании.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры шесть жителей города Мегион обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Выяснилось, что злоумышленники в период с января по март 2018 года для получения страхового возмещения инсценировали в Мегионе три дорожно-транспортных происшествия.
Двумя страховыми компаниями на счета обвиняемых перечислены денежные средства в общем размере свыше 480 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU