2019-11-14T08:48:25+03:00
Происшествия

За сутки жители Югры перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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За сутки жители Югры перевели мошенникам 2 миллиона рублейЗа сутки жители Югры перевели мошенникам 2 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Радужного, Нягани, Сургутского, Советского районов перевели злоумышленникам более 2 миллионов рублей.

Так, 69-летнему жителю Сургута позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом погашения задолженности перед финансовой организацией злоумышленник завладел реквизитами банковской карты югорчанина, с которой похитил более 18 тысяч рублей.

В Нягани местная жительница перевела неизвестным порядка 80 тысяч рублей, желая получить кредит.

56-летний житель Радужного лишился 3 тысяч рублей в попытке вернуть свой утерянный паспорт. Мужчина разместил объявление в социальной сети об утере своего документа. На просьбу откликнулся злоумышленник, который воспользовался трудной ситуацией югорчанина.

Пенсионер из Ханты-Мансийска в попытке приобрести токарный станок по объявлению на сайте бесплатных объявлений лишился 15 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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