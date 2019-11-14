Югорчан ждут резкие перепады температур в середине ноября
В середине ноября югорчан ожидает изменчивая погода – столбик термометра будет колебаться от 0 до -30 градусов.
По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в середине ноября не ожидается. В начале и конце периода с 14 по 20 ноября ожидается морозная погода без осадков, в середине периода оттепель со снегопадами и метелью, на юге – мокрый снег.
Преобладающая температура в начале периода ночью -25, -30градусов, днем -15, -20 градусов; в середине периода днем и ночью -5, -15 градусов, на юге до 0°; в конце периода – возврат морозов.
На предстоящей неделе ожидается установление ледостава на оставшихся участках рек Оби и Иртыша. Установление ледостава будет сопровождаться повышением уровней воды.
Пожарные предупреждают, что в период низких температур повышаются риски возникновения пожаров.
Так, с 1 ноября на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 23 пожара, из которых 18 произошли по причине неправильной эксплуатации печей и 5 пожаров - из-за неправильной эксплуатации электрообогревателей.
ИСТОЧНИК KP.RU