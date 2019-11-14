2019-11-14T07:52:44+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, как избежать оплаты транспортного налога на маломерные суда

Необходимо подать заявления в ГИМС
Алена Кульмухаметова
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Югорчанам рассказали, как избежать оплаты транспортного налога на маломерные суда. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреЮгорчанам рассказали, как избежать оплаты транспортного налога на маломерные суда. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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С 1 января 2020 года каждый собственник маломерного судна, зарегистрированного в ГИМС МЧС России, будет платить транспортный налог.

Как пояснили в МЧС по ХМАО-Югре, владельцам судов с массой менее 200 кг и мощностью двигателя до 8 кВт (в случае установки) нужно подать заявление в ГИМС МЧС об исключении из реестра маломерного судна, чтобы освободиться от налога.

Для этого судовладельцам необходимо обратиться в подразделение ГИМС МЧС России по месту госрегистрации судна с паспортом и судовым билетом.

Добавим, что согласно Федеральному закону от 15.04.2019 № 63 ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2020 года объектом налогообложения будет являться любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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