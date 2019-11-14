СЕГОДНЯ 07:39 2019-11-14T07:39:00+03:00

Погода в Югре 14 ноября: морозно и без осадков Фото Ивана Горбунова

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В четверг 14 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе небольшая облачность. Преимущественно без осадков, по западным районам небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -25 градусов, местами -14,-19 градусов.

В Ханты-Мансийске небольшая облачность. Без осадков. Изморозь. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -21, -23 градусов.

В Сургуте ясно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -24 градусов.

В Нижневартовске с утра ясно, к вечеру облачно и без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28, -23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU