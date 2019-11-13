В Сургуте жителей Западного района включили в рабочую группу по строительство автовокзала

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-13T16:16:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Развитие транспортной сети в Западном районе Сургута обсудили члены рабочей группы, созданной по поручению главы города Вадима Шувалова. К диалогу пригласили жителей, депутатов, экспертов, чтобы комплексно рассмотреть перспективные планы по строительству автовокзала, новых дорог, дополнительных въездов, изменению в маршрутной схеме.

В расширенном формате прошло сегодня заседание рабочей группы по развитию транспортной схемы в Западном районе Сургута.

Горожане обеспокоены тем, что строительство автовокзала усугубит транспортную ситуацию в густонаселенном Западном районе, спровоцирует дополнительные пробки на Грибоедовской развязке и скажется на безопасности жителей.

- На 45 тысяч жителей одна двухполосная дорога. Мы сейчас преодолеваем расстояния в сотни метров по 30 минут. Нигде в городе больше нет такой пробки. А с открытием автовокзала количество общественного и личного транспорта только увеличится, — сказала жительница 41 микрорайона Юлия Александрович.

- Выбор места для строительства автовокзала обусловлен тем, что это среднеудаленная точка от всех основных транспортных узлов: аэропорта, железнодорожного вокзала, порта. Сургут – крупнейший транспортный центр округа, через него идут транзитные пассажирские потоки, которые тоже необходимо учитывать. Кроме того, любой земельный участок имеет свое предназначение и вид разрешенного использования. Участок в Западном микрорайоне предназначен для транспортной инфраструктуры, — пояснил заместитель главы Владимир Шмидт.

Для того чтобы наглядно пояснить планы по развитию транспортной сети, Владимир Шмидт представил графические схемы с указанием новых дорог, которые построят в ближайшие годы. Уже идет строительство дороги 5 «З», завершены проектно-изыскательные работы для улицы 4 «З». Она обеспечит второй въезд в город и проезд к Белому Яру со стороны Югорского тракта. Также продолжится строительство улицы Киртбая до Нижневартовского шоссе и улицы Усольцева до Тюменского тракта. Кроме того, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова подтвердила выделение средств на строительство еще одного моста через Обь, что, по оценкам специалистов, снизит нагрузку на дороги Западного района на 30-50%.

Жители Западного района заверили, что не выступают против строительства автовокзала и понимают его необходимость, но обращают внимание на другие социальные проблемы: нехватку мест для прогулок с детьми, парков, зон отдыха. Результатом первой встречи стало решение провести еще одно выездное совещание в 38 микрорайоне, после чего обсуждение транспортной схемы Западного района будет продолжено совместно с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU