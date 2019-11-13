Сургут на два дня станет площадкой по обмену опытом для бизнеса и власти

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-13T15:30:45+03:00

Первый форум гражданских инициатив прошел в Ханты-Мансийске в 2016 году

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В Сургуте 7-8 декабря состоится IV международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

На несколько дней промышленная столица Югры станет уникальной площадкой по взаимодействию и обмену опытом для представителей некоммерческого сектора, бизнеса и власти. Участники форума обсудят вопросы общественного контроля и правозащитной деятельности, поделятся идеями привлечения населения в местное самоуправление, представят опыт лучших практик гражданских инициатив.

По данным правительства Югры, в программе мероприятия пленарное заседание, форсайт-сессии, лекции, панельные дискуссии, семинар-тренинг, а также торжественная церемония награждения победителей конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание 2019».

Отметим, что первый форум гражданских инициатив прошел в Ханты-Мансийске в 2016 году. Регистрация на сайте форума.

ИСТОЧНИК KP.RU