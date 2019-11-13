СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-13T14:59:51+03:00

Житель Омска задержан при попытке передать в колонию Сургута крупную партию наркотиков. Фото с сайта УФСИН ХМАО-Югры

Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы

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Почти сто граммов синтетического наркотика намеревался доставить в одну из исправительных колоний Югры 35-летний омич. Его планы нарушители наркополицейские и сотрудники УФСИН ХМАО-Югры.

По данным пресс-службы окружного УФСИН, 12 ноября во время оперативно-розыскных мероприятий совместно с полицейскими Сургута сотрудники ведомства задержали уроженца города Омск. У злоумышленника были изъяты запрещенные вещества массой 99,27 грамм, что соответствует крупному размеру. Синтетические наркотики предназначались для передачи осужденным исправительной колонии № 11.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU