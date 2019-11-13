В Сургуте разработана новая транспортная схема вывоза мусора

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-13T14:38:57+03:00

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами разрабатывает для Сургута новую транспортную схему вывоза мусора.

Уже известно, что город будет разделен на шесть зон, включая все близлежащие поселки и дачные кооперативы. Ответственность за вывоз ТКО и за порядок на территориях жилых домов будут нести организации, победившие в конкурсе на оказание данных услуг.

Территориальные зоны расположены от кольца ГРЭС до улицы Университетской. Это сделано для оптимизации транспортных потоков и для того, чтобы в один район по соответствующему графику приезжали мусоровозы только одной компании.

По словам представителя регионального оператора «Югра-Экология» по Сургуту и Сургутскому району Виталия Якимчика, сегодня маршрут вывоза мусора с разных территорий города отследить очень сложно. Соответственно, когда будут выиграны конкретные лоты и определен перевозчик, это позволит задать маршрут следования и увидеть отклонения от маршрута. За этим будет следить диспетчерская служба не только со стороны самих перевозчиков, но и со стороны регионального оператора.

Добавим, что в настоящее время в городе Сургуте разыграно 25 лотов, согласно которым, в вывозе ТКО задействованы 13 перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU