Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства
Глава Хаты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона 19 ноября.
В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2019 года и обозначит приоритетные направления развития Югры на 2020 год. Отдельную часть своего выступления губернатор посвятит инвестиционной политике и задачам развития экономической сферы.
Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в эфире окружного телеканала «Югра», в официальной группе автономного округа в социальной сети «ВКонтакте», официальном аккаунте главы региона в Инстаграм. Начало прямого эфира – в 9.00.
ИСТОЧНИК KP.RU