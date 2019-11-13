2019-11-13T14:03:10+03:00
Общество

Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства

Отдельную часть своего выступления губернатор посвятит инвестиционной политике и задачам развития экономической сферы
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры 19 ноября отчитается о работе правительства. Фото Ивана ГорбуноваГубернатор Югры 19 ноября отчитается о работе правительства. Фото Ивана Горбунова
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Глава Хаты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа и обращением к жителям, депутатам и представителям общественности региона 19 ноября.

В своем выступлении глава региона назовет ключевые результаты 2019 года и обозначит приоритетные направления развития Югры на 2020 год. Отдельную часть своего выступления губернатор посвятит инвестиционной политике и задачам развития экономической сферы.

Прямая трансляция будет вестись на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в эфире окружного телеканала «Югра», в официальной группе автономного округа в социальной сети «ВКонтакте», официальном аккаунте главы региона в Инстаграм. Начало прямого эфира – в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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