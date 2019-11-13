В Урае главой города стал Тимур Закирзянов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-13T13:56:57+03:00

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На заседании городской Думы 1 ноября избран глава города Урай. Исполнять полномочия руководителя муниципалитета депутаты доверили Тимуру Закирзянову. По информации администрации города Урай, открытое внеочередное заседание Думы Урая состоялось в 17.00. Все три кандидата - Тимур Закирзянов, Анжела Борисова, Рустам Миникаев - выступили перед депутатами и собравшейся аудиторией, представив свой план действий по дальнейшему развитию города Урай, и ответили на вопросы депутатов. В ходе открытого голосования за избрание на должность главы города Урай депутаты единогласно поддержали кандидатуру Тимура Раисовича Закирзянова. Торжественная церемония вступления в должность главы города Урай состоится в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU