2019-11-13T13:56:57+03:00
Общество

В Урае главой города стал Тимур Закирзянов

Инаугурация состоится в ближайшие дни
Алена Кульмухаметова
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В Урае главой города стал Тимур Закирзянов. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае главой города стал Тимур Закирзянов. Фото с сайта администрации города Урай
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На заседании городской Думы 1 ноября избран глава города Урай. Исполнять полномочия руководителя муниципалитета депутаты доверили Тимуру Закирзянову. По информации администрации города Урай, открытое внеочередное заседание Думы Урая состоялось в 17.00. Все три кандидата - Тимур Закирзянов, Анжела Борисова, Рустам Миникаев - выступили перед депутатами и собравшейся аудиторией, представив свой план действий по дальнейшему развитию города Урай, и ответили на вопросы депутатов. В ходе открытого голосования за избрание на должность главы города Урай депутаты единогласно поддержали кандидатуру Тимура Раисовича Закирзянова. Торжественная церемония вступления в должность главы города Урай состоится в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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