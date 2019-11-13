СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-13T12:48:10+03:00

Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Для всех желающих был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров с нефтью

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Вартовчане приняли участие в XVIII туристской выставке-ярмарке «Югратур – 2019». Мероприятие, которое прошло в Ханты-Мансийске, открыла губернатор региона Наталья Комарова.

- Туризм в Югре на подъеме. По итогам работы этого года оборот туристической отрасли составит более пяти миллиардов рублей. Хочу обратить внимание, мы создали 10 центров, точек притяжения и роста этой отрасли на территории нашего региона. Рассчитываем, что не ошиблись, – отметила глава региона.

В выставке приняли участие около 100 экспонентов: представители профильных органов власти 20 муниципальных образований округа, туристского рынка Югры, Алтайского края, Свердловской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Болгария. С 2018 года выставка-ярмарка обновила свой формат – площадки оформили в виде этнографического стойбища, презентационные стенды – в виде чумов.

Нижневартовцы организовали экспозицию с элементами быта нефтяников-первопроходцев. Экспонаты предоставил филиал музея нефтяной компании «Роснефть». Для всех желающих был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров с нефтью.

Кроме этого, в рамках выставки вартовчане посетили тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов творческих индустрий, туризма и гостеприимства, семинары по туристическому менеджменту, круглые столы, посвященные развитию детского и молодежного туризма в регионе, а также Всероссийский молодежный образовательный марафон «Турпроект. Марш-бросок. Югра», где разрабатывались проекты в сфере молодежного туризма, актуальные для автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU