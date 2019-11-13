2019-11-13T12:48:10+03:00
Общество

Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019»

Для всех желающих был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров с нефтью
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019». Фото с сайта администрации города НижневартовскБолее ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Вартовчане приняли участие в XVIII туристской выставке-ярмарке «Югратур – 2019». Мероприятие, которое прошло в Ханты-Мансийске, открыла губернатор региона Наталья Комарова.

- Туризм в Югре на подъеме. По итогам работы этого года оборот туристической отрасли составит более пяти миллиардов рублей. Хочу обратить внимание, мы создали 10 центров, точек притяжения и роста этой отрасли на территории нашего региона. Рассчитываем, что не ошиблись, – отметила глава региона.

В выставке приняли участие около 100 экспонентов: представители профильных органов власти 20 муниципальных образований округа, туристского рынка Югры, Алтайского края, Свердловской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Болгария. С 2018 года выставка-ярмарка обновила свой формат – площадки оформили в виде этнографического стойбища, презентационные стенды – в виде чумов.

Нижневартовцы организовали экспозицию с элементами быта нефтяников-первопроходцев. Экспонаты предоставил филиал музея нефтяной компании «Роснефть». Для всех желающих был проведен мастер-класс по изготовлению сувениров с нефтью.

Кроме этого, в рамках выставки вартовчане посетили тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов творческих индустрий, туризма и гостеприимства, семинары по туристическому менеджменту, круглые столы, посвященные развитию детского и молодежного туризма в регионе, а также Всероссийский молодежный образовательный марафон «Турпроект. Марш-бросок. Югра», где разрабатывались проекты в сфере молодежного туризма, актуальные для автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства
В Урае главой города стал Тимур Закирзянов
В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России
В Югре состоится первый Фильтр-Форум блогеров
В Нефтеюганском районе заживо сгорели 200 голов животных
Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистов
Минстрой признал Ханты-Мансийск одним из самых комфортных городов России
Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника
На трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности
Студента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенники
Видео, как власти спилили символ города Советский – одинокую сосну, глубоко возмутило югорчан
В Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей
В Сургуте откорректировали работу светофоров
Две крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 13 ноября: морозы и без осадков
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
Югорчанин воспользовался беспомощностью собутыльника и обокрал его
В Нижневартовске запустят электросирены
На должность главы департамента соцразвития Югры претендуют пять человек
В Ханты-Мансийске стартовал конкурс, посвященный юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войны
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
В Нижневартовске на спецполигон вывезли 1,5 тысячи самосвалов снега
За два месяца сургутянин совершил две кражи
Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе вместе с животными сгорела ферма
Сургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска
Через несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры
«Югра – Экология» собрала с «черных» возчиков мусора 15 миллионов рублей