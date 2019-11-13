В Югре состоится первый Фильтр-Форум блогеров

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-13T11:39:22+03:00

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Первый в Югре Фильтр-Форум блогеров организуют специалисты администрации Сургутского района.

В администрации Сургутского района рассказали, что мероприятие направлено на повышение профессиональных навыков людей, работающих в медиа-сфере, или просто начинающих блогеров социальных сетей.

Форум будет проходить 16 ноября в городе Лянторе в ДК «Юбилейный». Форумчан ждут «фишки» от известных спикеров, которые научат не только создавать интересный аккаунт, но и продвигать контент с помощью нестандартных приемов для увеличения аудитории. Участники узнают о том, как, например, развивать бренд своего региона и остаться на плаву в публичной плоскости.

Участие в Фильтр-Форуме - бесплатное. Для того, чтобы войти в число форумчан, необходимо пройти регистрацию на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU