2019-11-13T11:05:10+03:00
Общество

Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистов

Мероприятие длилось четыре часа
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистовГубернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистовФото: Татьяна Коркина
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Пресс-конференцию губернатор Югры Наталья Комарова провела 12 ноября.

В ходе мероприятия глава региона ответила на 59 вопросов от представителей 50 средств массовой информации федерального, регионального и муниципального уровней. В числе тем, которые удалось обсудить, - приоритеты бюджетной политики региона, решение жилищных проблем, реализация инвестиционных и социальных проектов, развитие дорожной инфраструктуры автономного округа, открытость власти в социальных сетях и пр.

Так, в частности, один из вопросов коснулся о работе представителей органов власти в социальных сетях и мессенждерах, Наталья Комарова акцентировала внимание журналистов на этике госслужащих в этом вопросе:

- Например, Инстаграм. Это же не официальный сайт. Здесь по сути своей, по технологии этого аккаунта, все равны. В то же время я понимаю, что я не равный среди равных и у меня такой свободы по общению, как у любого другого человека, пока я должностное лицо. Поэтому мы нередко сталкиваемся с фактами, когда чиновника упрекают за некую чрезмерную вольность в размышлениях, реакциях на тот или иной факт, размещенный в соцсетях. И мы для этого создали правило, что у людей, облаченных ответственностью за других людей, такого уровня свободы просто нет в принципе. Она ограничена служебной этикой. Этикой того должностного статуса, который чиновник занимает. И несмотря на то что выходной, или обеденный перерыв, или вечер дома – все 24 часа…».

Отметим, что некоторые вопросы журналистов губернатор Югры трансформировала в обращения, здесь же в эфире отдав поручение профильным службам и департаментам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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