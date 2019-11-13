2019-11-13T11:19:57+03:00
Происшествия

Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника

Подозреваемый пытался скрыться в лесу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреНетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Трагедия случилась днем 12 ноября в селе Пальяново Октябрьского района Югры. Во время застолья один из мужчин застрелил другого.

В следственном комитете Югры эту информацию подтвердили:

- Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя с. Пальяново Октябрьского района. Он подозревается в совершении убийства односельчанина, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в доме их общей знакомой. Вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного оружия. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемый пытался скрыться в лесу, но был задержан сотрудниками уголовного розыска. Необходимо отметить, что подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения органов внутренних дел и имеет судимости за кражи, мошенничества, грабежи и разбои.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Югры 19 ноября отчитается по работе правительства
В Урае главой города стал Тимур Закирзянов
В Ханты-Мансийск вновь съедутся Деды Морозы со всей России
Более ста участников представили свои экспонаты на выставке «Югратур – 2019»
В Югре состоится первый Фильтр-Форум блогеров
В Нефтеюганском районе заживо сгорели 200 голов животных
Губернатор Югры во время пресс-концеренции ответила на 59 вопросов журналистов
Минстрой признал Ханты-Мансийск одним из самых комфортных городов России
На трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности
Студента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенники
Видео, как власти спилили символ города Советский – одинокую сосну, глубоко возмутило югорчан
В Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей
В Сургуте откорректировали работу светофоров
Две крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки
Погода в Югре 13 ноября: морозы и без осадков
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
Югорчанин воспользовался беспомощностью собутыльника и обокрал его
В Нижневартовске запустят электросирены
На должность главы департамента соцразвития Югры претендуют пять человек
В Ханты-Мансийске стартовал конкурс, посвященный юбилею со дня Победы в Великой Отечественной войны
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
В Нижневартовске на спецполигон вывезли 1,5 тысячи самосвалов снега
За два месяца сургутянин совершил две кражи
Открытие Всемирной шахматной олимпиады состоится в Ханты-Мансийске
В Нефтеюганском районе вместе с животными сгорела ферма
Сургутянин продал чужой автомобиль жителю Омска
Через несколько минут начнется пресс-конференция губернатора Югры
«Югра – Экология» собрала с «черных» возчиков мусора 15 миллионов рублей