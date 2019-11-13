СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-13T11:19:57+03:00

Нетрезвый югорчанин во время ссоры застрелил собутыльника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась днем 12 ноября в селе Пальяново Октябрьского района Югры. Во время застолья один из мужчин застрелил другого.

В следственном комитете Югры эту информацию подтвердили:

- Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя с. Пальяново Октябрьского района. Он подозревается в совершении убийства односельчанина, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в доме их общей знакомой. Вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного оружия. Смерть мужчины наступила на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемый пытался скрыться в лесу, но был задержан сотрудниками уголовного розыска. Необходимо отметить, что подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения органов внутренних дел и имеет судимости за кражи, мошенничества, грабежи и разбои.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU