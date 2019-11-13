2019-11-13T09:34:40+03:00
Общество

На трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности

Столбики термометров местами опустятся до -32 градусов
Алена Кульмухаметова
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На трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности. Фото с сайта pixabay.comНа трассах Югры из-за морозов введен режим повышенной готовности. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе 13, 14, 15 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до -27 градусов, местами по округу ночью столбики термометров опустятся до -32. В ближайшие 3 дня в Югре ожидаются местами изморозь, на дорогах гололедица.

В этой связи федеральных трассах «Уралуправдома» организовано круглосуточное патрулирование дорог для выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Работа ведется совместно с ГИБДД и МЧС.

«Уралуправтодор» просит водителей отказаться от поездок на дальние расстояния в сильные морозы. Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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