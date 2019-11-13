2019-11-13T09:15:54+03:00
Общество

Студента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенники

Объявление он нашел в соцсетях
Алена Кульмухаметова
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Студента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенникиСтудента из Нижневартовска при покупке автомобиля провели мошенникиФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители Нижневартовска, Радужного и Нефтеюганска перевели злоумышленникам более 200 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске преступник, используя страницу социальной сети «ВКонтакте», выложил объявление о продаже не принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора», и под предлогом внесения предоплаты за приобретение автомобиля, завладел 39500 рублями, принадлежащими студенту одного из учебных заведений города.

Также в Нижневартовске неизвестный, используя страницу социальной сети «ВКонтакте», убедил жительницу города занять ему 3000 рублей под предлогом оказания помощи своей знакомой.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Принимаются меры к установлению личностей и задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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