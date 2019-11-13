Видео, как власти спилили символ города Советский – одинокую сосну, глубоко возмутило югорчан

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-13T09:03:16+03:00

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Большой общественный резонанс вызвала новость о том, что у дороги на въезд города Советский власти спилили одинокую сосну, которую югорчане считают негласным символом города и символом возвращения домой. Свои возмущения под постом с видео, где уничтожают дерево, советчане выразили в соцсетях.

- Сдаётся, братцы, это тенденция. Чего-нибудь да где-нибудь уничтожить, сломать, ликвидировать, сократить, урезать, спилить и т.д. Никому эта сосна не мешала. Ан нет - спилили. Если у ГИБДД были вопросы к сосне, то, наверное, можно было бы её как-то от дороги оградить. Да и не слышал я что-то, чтобы кто-то в эту сосну въехал, пишет Евгений Надеждин в группе «ЧП/ Югорска и Советского района».

Евгения поддержали несколько десятков горожан.

- Всегда ждал её увидеть, когда ехал со стороны ХМ домой, символ .... и сразу понимаешь что всё, дом наконец-то родной, - огорчается Миша Обедин.

В администрации Советского района обратили внимание на возмущения горожан и дали комментарий: Спилить сосну пришлось, так как мера эта - вынужденная, поскольку дорога принадлежит региону, который начинает её реконструкцию. В настоящее время «Одинокая сосна» транспортирована для временного хранение в здание советского АТП. Администрация района планирует нанять профессионального резчика по дереву для изготовления из неё декоративного, и при этом символичного тотема, который будет установлен при въезде в город на безопасном расстоянии от дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="138" height="240" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/743459" frameborder="0"></iframe> Видео, как власти спилили символ города Советский – одинокую сосну.

ИСТОЧНИК KP.RU