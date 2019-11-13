2019-11-13T08:31:25+03:00
Происшествия

В Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей

Виновник аварии выехал на встречку
Алена Кульмухаметова
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В Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югорске в ДТП пострадали трое малолетних детей. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В Югорске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое детей и двое взрослых.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 9 часов 30 минут на 403 км автодороги «Югра» в городе Югорск 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летняя водитель автомобиля «Мерседес», пассажиры автомобиля «Лексус» 41-летняя женщина, годовалые мальчик и девочка и 10-летняя девочка получили травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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