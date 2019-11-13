В Сургуте откорректировали работу светофоров

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-13T07:55:35+03:00

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В Сургуте по национальному проекту в 2019 году выполнена корректировка режимов работы светофоров на улицах города.

Так, изменен график работы на перекрестках проспекта Мира и улицы Лермонтова и улицы Каролинского с улицей Университетской.

В администрации Сургута сообщили, что до 1 декабря будет выполнена корректировка режимов работы светофорных объектов еще на четырех регулируемых перекрестках: ул. 30 лет Победы – пр. Пролетарский – пр. Мира, улице Геологической – проспекте Комсомольском, улицах Семена Билецкого – Крылова и улицах Ивана Захарова – 30 лет Победы – Профсоюзов.

В срок до 15 декабря текущего года будет выполнена корректировка режима работы светофора на перекрестке по улице Геологической – проспекте Пролетарском.

Также в течение года «Горсвет» произвел замену оборудования на регулируемом перекрестке по улице 50 лет ВЛКСМ – Студенческая и пешеходных переходах по улице 30 лет Победы напротив здания № 7 и по проспекту Комсомольский напротив здания № 42/1.

На регулируемом перекрестке Югорский тракт – улица Киртбая режим работы светофорного объекта будет пересмотрен после ввода в эксплуатацию вновь построенного участка автодороги по ул. 23 «З».

ИСТОЧНИК KP.RU