2019-11-13T07:45:13+03:00
Происшествия

Две крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие сутки

Злоумышленников задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Две крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие суткиДве крупные кражи раскрыли полицейские Югры в минувшие суткиФото: Татьяна Коркина
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Кражи аккумуляторов и электроинструментов на общую сумму 76 тысяч рублей раскрыты в минувшие сутки.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе 22 и 20-летние подозреваемые, находясь на парковке возле одного из домов по улице Подлесной, из автомобиля, принадлежащего 32-летнему мужчине, похитили две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила 24000 рублей. Похищенное изъято.

Оперативниками Сургута установлен 49-летний подозреваемый, который, взломав замок, проник в вагон-бытовку, откуда похитил электроинструменты, принадлежащие 41-летнему мужчине. Сумма ущерба составила 52000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции изъят договор купли-продажи из ломбарда. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 31, из них: 7 краж и 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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