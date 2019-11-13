2019-11-13T07:36:28+03:00
Общество

Погода в Югре 13 ноября: морозы и без осадков

Ветер слабый северо-восточного направления
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 13 ноября: морозы и без осадковПогода в Югре 13 ноября: морозы и без осадковФото: Дмитрий Терентьев
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В среду 13 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем составит -15, -20 градусов, по югу -9,-14 градусов, по северу -21,-26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Изморозь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -19 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -22 градусов.

В Нижневартовске солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-5 метров секунду. Температура воздуха днем составит -24, -20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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