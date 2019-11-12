СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-12T10:47:38+03:00

В Лангепасе суд оштрафовал местную жительницу за фиктивную прописку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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В Югре продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства. Так, за прописку россиян в собственной квартире жительнице Лангепаса придется заплатить штраф.

Мировой судья Лангепасского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в фиктивной регистрации гражданин Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

В прокуратуре ХМАО сообщили, что подсудимая из личной заинтересованности зарегистрировала трех соотечественников в своей квартире. В действительности в этом помещении они никогда не проживали.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU