2019-11-12T10:04:55+03:00
Общество

Жители микрорайона Восточный просят власти Ханты-Мансийска запустить автобусный маршрут

Остановка есть, а маршрутки не ходят
Алена Кульмухаметова
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Жители микрорайона Восточный просят власти Ханты-Мансийска запустить автобусный маршрут. Фото с сайта ОНФ ЮграЖители микрорайона Восточный просят власти Ханты-Мансийска запустить автобусный маршрут. Фото с сайта ОНФ Югра
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Жильцы микрорайона «Восточный» пожаловались, что в их отдаленный от города микрорайон не ходят автобусы, хотя остановочный комплекс оборудован. После обращения общественников власти Ханты-Мансийска пообещали решить вопрос с транспортной доступностью в микрорайоне.

В ОНФ по ХМАО-Югре рассказали, что об этом микрорайоне, как о самом современном и перспективном в городе заговорили пять лет тому назад. Тогда, выделяя земельные участки для многодетных семей, власти обещали обустроить здесь в четырех километрах от Ханты-Мансийска город – сад со всей инфраструктурой, включая газоснабжение и канализацию. Сегодня в микрорайоне, который занимает территорию более 150 га, 654 участка, выдано 382 градостроительных плана и 122 разрешения на строительство, шестнадцать домов уже построено, но постоянно здесь проживают шесть семей - те, у кого другого жилья в городе нет, а значит, и деваться некуда. Из обещанного сегодня в «Восточном» - только электричество и центральное водоснабжение. Главной же проблемой микрорайона стала транспортная недоступность.

- Для разрешения ситуации необходимо оперативное управленческое решение властей. Сегодня, при желании, вопрос оперативно можно решить за неделю, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре Сергей Дубовец.

По словам руководителя проекта «Микрорайон «Восточный» Андрея Варлакова, власти запланировали выполнение мероприятий по устранению замечаний ГИБДД путем прохождения всех процедур, которые требуются для строительства нового объекта, -экспертизы и заключения контрактов. С мая следующего года планируется запустить в микрорайон постоянные автобусные маршруты. Сегодня же прорабатывается вопрос организации с декабря текущего года заказных перевозок не только детей, но и взрослых жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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