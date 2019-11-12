2019-11-12T10:17:27+03:00
Происшествия

Пени в размере 17 миллионов рублей взыскал суд с фирмы из Нефтеюганска за сокрытие дохода

Основную часть долга удалось взыскать
Алена Кульмухаметова
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Пени в размере 17 миллионов рублей взыскал суд с фирмы из Нефтеюганска за сокрытие многомиллионного дохода. Фото с сайта pixabay.comПени в размере 17 миллионов рублей взыскал суд с фирмы из Нефтеюганска за сокрытие многомиллионного дохода. Фото с сайта pixabay.com
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Директор коммерческой организации из Нефтеюганска в период с 2013 по 2016 год умышленно уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма задолженности с учетом пени и штрафа составила более 88 миллионов рублей.

Следователями расследовалось уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Благодаря принятым следствием мерам, обвиняемый добровольно возместил основную часть задолженности, уплатив в федеральный бюджет свыше 66 миллионов рублей, однако пени и штраф были уплачены не в полном объеме, в связи с чем уголовное преследование не подлежало прекращению и материалы дела с обвинительным заключением поступили в суд.

Приговором суда руководитель организации признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей.

Кроме этого суд постановил взыскать с организации в доход федерального бюджета 16 миллионов 900 тысяч рублей в счет возмещения пени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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