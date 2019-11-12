2019-11-12T10:19:11+03:00
Происшествия

За попытку дать взятку госавтоинспекторам из Югры задержан омич

Мужчине грозит срок и крупный штраф
Алена Кульмухаметова
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За попытку дать взятку госавтоинспекторам задержан омич. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЗа попытку дать взятку госавтоинспекторам задержан омич. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль нарушителя из Омской области. Водитель, желая избежать наказания, попытался дать взятку полицейским.

По информации следственного комитета Югры, 3 ноября автомобиль под управлением подозреваемого из Омской области был остановлен на одной из улиц города Пыть-Яха сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Желая уйти от административной ответственности водитель предложил инспектору ДПС не составлять административный протокол и попытался дать взятку в размере 3 тысяч рублей. Об этом факте сотрудники полиции сразу сообщили в дежурную часть и подозреваемый был задержан на месте преступления.

Следственным отделом по городу Пыть-Ях возбуждено уголовное дело в отношении омича за покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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