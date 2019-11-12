2019-11-12T08:03:18+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали семь человек

Задержаны шесть нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое молодых людей, произошло накануне в Сургуте.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11 часов на улице Туманная в городе Сургут, 21-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» и его 19-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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