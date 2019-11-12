СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-12T07:53:24+03:00

В Сургуте подрядчики не желают чистить снег за низкий тариф. Фото с сайта администрации Сургута

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Первый большой снегопад в Сургуте вызвал транспортный коллапс. За три дня в городе выпала месячная норма осадков. Горожане в соцсетях жаловались, что коммунальные службы не справляются с последствиями стихии и спрашивают, куда делась обещанная снегоуборочная спецтехника.

Глава Сургута Вадим Шувалов недоволен качеством уборки дворов. Об этом он сообщил руководителям управляющих компаний на организационном собрании по итогам первого снегопада. Коммунальщикам пока предложен командный вариант работы, но с жестким контролем и фиксацией нарушений.

- От жителей приходит огромное количество жалоб на состояние придомовых территорий. Только мне в социальные сети с пятницы пришло более 200 обращений. И почти в каждом – конкретный адрес. «Игнор и бездействие», «Ни пройти, ни проехать», «Хамство и равнодушие», «Это фиаско» — так пишут жители про вашу работу, и я их поддерживаю. Люди заключили с вами договоры, платят вам деньги, а вы не оказываете услугу нужного качества. Но мы сейчас не будем устраивать разбор полетов, искать виноватых. Наша общая задача понять, где возникают сбои и как их решить, чтобы работа была организована должным образом, — обратился к руководителям УК глава Сургута Вадим Шувалов.

Как пояснил заместитель главы Николай Кривцов, всего в городе 1458 дворов, в 1100 из них проведена патрульная очистка, и только 185 территорий убраны комплексно с вывозом снега. Контрольное управление администрации выборочно проверило 50 адресов, составлено 38 актов с нарушениями.

Технический директор УК «Сервис-3» Дмитрий Богун пояснил, куда исчезает в непогоду спецтехника с улиц города. По его словам, в период снегопадов резко снижется количество спецтехники у подрядчиков:

- Им выгоднее предоставить машины коммерческим структурам, которые могут заплатить больше, и конкурировать с ними нам позволяет ограниченный тариф, добавил он.

Глава города Вадим Шувалов поручил пересмотреть качество и периодичность уборки, обеспечить контроль и фиксацию нарушений. При этом администрация города проведет работу с подрядчиками по привлечению дополнительной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU